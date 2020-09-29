Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta, Konyaspor karşısında alınan 4-1'lik hezimetin şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta içinde Rio Ave'ye elenerek Avrupa defterini erkenden kapatan siyah-beyazlıların lig maçındaki görüntüsü kötü gidişe tuz biber ekti. Konyaspor mağlubiyetinin faturası ise Vida'ya kesildi. Hırvat oyuncu, hem yaptığı hatalar hem de ciddi konsantrasyon kaybıyla göze battı. Takımının yediği üçüncü golde âdeta 'asist' yapan Vida, penaltıya da sebebiyet verip hezimeti hazırlayan isim oldu. Beşiktaş'ta 3,4 milyon avroluk ücretiyle en çok kazanan oyuncuların başında gelen Vida yönetimin indirim isteğini de geri çevirmişti.

Maç başına iki gol

Hırvat oyuncunun maçlardaki kötü görüntüsü takım savunmasını da etkiledi. Süper Lig'in ilk üç haftasında altı gol yiyen Beşiktaş, 1994-1995'ten beri sezona en kötü savunmayla başladı. Defans oyuncuları Caner, Gökhan, Ruiz ve Roco ile yollarını ayıran Beşiktaş, sol beke N'Sakala'yı, stopere de Welinton ile Montero'yu transfer etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı beş resmî karşılaşmada da rakiplerin gollerine engel olamadı. Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezonki 15 maçta 14 gol yiyerek 0,9 ortalamada kalan Beşiktaş, bu sezon 5 resmî maçta kalesinde 10 gol gördü ve bu oran 2'ye çıktı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Umut'a Paşa talip

∂ Beşiktaş'ta Ismat-Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte kadro dışı bırakılan oyunculardan birisi olan Umut Nayir'e Kasımpaşa talip oldu. İstanbul ekibiyle 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlayan Umut'un ücretinin de Kasımpaşa tarafından karşılanacağı belirtildi.

BİR YILLIK KİRALIK

Karius Berlin'de

∂ Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Alman kaleci Loris Karius'u sezon sonuna kadar Liverpool'dan kiraladığını duyurdu. Karius, Beşiktaş formasıyla çıktığı 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol görmüş ve performansı sebebiyle büyük eleştiriler almıştı.

Sergen sahaya indi

Takımının oyunundan memnun olmayan ve "Herkes gereken dersi çıkarsın" diyerek oyuncularına mesaj gönderen Sergen Yalçın, dünkü idmanda çift kalede oynadı. Tecrübeli Hoca’nın sahaya inmesini taraftarlar "Nasıl futbol oynanacağını uygulamalı gösteriyor" şeklinde yorumladı.

İHTİYAR DELİKANLI

Pepe 'en iyi' seçildi

Beşiktaş'tan maddi problemler yüzünden ayrılarak ülkesinin takımı Porto'ya transfer olan Pepe, ilerlemiş yaşına rağmen klasından bir şey kaybetmediğini ortaya koydu. Portekiz'de 'Yılın futbolcusu' seçilen 37 yaşındaki oyuncu alkış aldı.

Rosier Beşiktaş yolunda

Geri sayım başladı

Beşiktaş transferin bitimine artık sayılı günler kala kadrosuna takviye peşinde koşuyor. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından sağ bek transferi için uzun süre Nazım Sangare'nin peşinde koşan siyah-beyazlılar millî oyuncunun da tercihini Kadıköy'den yana kullanmasından sonra başka arayışlara girdi.

Kiralanacak

Roma'nın sağ beki Santon'u beklemeye alan siyah-beyazlılar Valentin Rosier için girişimlerini sıklaştırdı. Dijon'dan Sporting'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun bir yıllık kiralama bedelinin ve alacağı ücretin 1 milyon avro civarında olacağı öğrenildi. Yalçın onay verirse yönetim Fransız oyuncuyu kadroya katacak.