İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, sarı-kırmızılıları 2-1 mağlup ederek gruplara kaldıkları müsabakanın ardından sosyal medya hesabından maçla ilgili paylaşım yaptı. 21 yaşındaki Rumen futbolcu, "Dün gece gerçekten çok özeldi. Galatasaray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu. Rangers Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti. Buna yardım ettiğim için çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.
Ianis Hagi: Galatasaray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu
02.10.2020 - 16:52 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Rumen futbolcu Ianis Hagi, Galatasaray maçıyla ilgili olarak, "Dün gece gerçekten çok özeldi. Galatasaray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ianis Hagi,Rangers,
736119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/736119.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
3
2
1
0
5
7
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
3
2
1
0
4
7
03
GALATASARAY A.Ş.
3
2
1
0
4
7
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
3
2
1
0
3
7
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
3
2
1
0
3
7
06
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
3
2
0
1
2
6
07
GÖZTEPE A.Ş.
3
1
2
0
4
5
08
FENERBAHÇE A.Ş.
3
1
2
0
1
5
09
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
2
1
1
0
3
4
10
TRABZONSPOR A.Ş.
3
1
1
1
0
4
11
BEŞİKTAŞ A.Ş.
3
1
1
1
-1
4
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
13
KASIMPAŞA A.Ş.
3
1
0
2
0
3
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
3
1
0
2
-3
3
15
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
3
0
2
1
-2
2
16
MKE ANKARAGÜCÜ
2
0
1
1
-1
1
17
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
3
0
1
2
-3
1
19
YENİ MALATYASPOR
3
0
1
2
-5
1
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
3
0
1
2
-5
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
3
0
0
3
-6
0
Süper Lig Fikstür
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Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Trabzonspor
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Yeni Malatyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
03.10.2020 16:00
Erzurumspor - Rizespor
03.10.2020 16:00
Başakşehir - Göztepe
03.10.2020 19:00
Fenerbahçe - Karagümrük
04.10.2020 13:30
Denizlispor - Konyaspor
04.10.2020 16:00
Alanyaspor - Atakaş Hatayspor
04.10.2020 16:00
Beşiktaş - Gençlerbirliği
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Kasimpaşa - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
3
2
1
0
4
7
02
TUZLASPOR A.Ş.
3
2
1
0
4
7
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
3
2
1
0
3
7
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
3
2
0
1
2
6
05
ALTINORDU
3
2
0
1
1
6
06
YILPORT SAMSUNSPOR
3
1
2
0
3
5
07
ADANASPOR A.Ş.
3
1
2
0
1
5
08
ALTAY
3
1
1
1
5
4
09
AKHİSARSPOR
3
1
1
1
1
4
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
3
1
1
1
0
4
11
GİRESUNSPOR
3
1
1
1
-1
4
12
BURSASPOR
3
1
0
2
-1
3
13
BALIKESİRSPOR
3
1
0
2
-1
3
14
ANKARASPOR
3
1
0
2
-3
3
15
ÜMRANİYESPOR
3
1
0
2
-4
3
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
3
0
1
2
-2
1
17
MENEMEN SPOR
3
0
1
2
-5
1
18
ESKİŞEHİRSPOR
3
0
1
2
-7
1
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