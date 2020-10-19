Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ın sezon başında Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, siyah-beyazlı takımda oynamayı hiç düşünmeden kabul ettiğini söyledi. Kariyeri için Beşiktaş'ın büyük bir adım olduğunu belirten İspanyol stoper, şu ana kadar vermiş olduğu karardan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Beşiktaş formasıyla başarılı şekilde futbol hayatıma devam etmek istiyorum” sözlerini kullandı.

İstanbul'u seviyor

Vida ve Welinton ile olan forma mücadelesi hakkında da görüşlerini dile getiren Montero, "Ben elimden geldiğince en iyi şekilde çalışmaya devam ediyorum. Savunmada kiminle daha rahat oynadığımı söylemek bana düşmez. Her koşulda adapte olmak zorundayım" dedi. İstanbul'u çok sevdiğini söyleyen genç oyuncu, "Burada kalıp kalmayacağımı konuşmak için erken. Buna sezon sonunda karar vereceğim" dedi.

N'SAKALA GÜLDÜRDÜ

Abartma kardeş!

∂ Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı bir taraftar, N'Sakala'nın fotoğrafının altına, "Marcelo ve Davies'in toplamından daha büyük" yorumunu yapınca, N'Sakala "Abartma kardeş" cevabını verdi.

İSPANYA'DA TAKTİK, TÜRKİYE'DE FİZİK

İspanya ile Türkiye arasında futbol açısından büyük fark olduğunu söyleyen Montero, "İspanya'da taktiğe dayalı bir durum var. Türkiye'de ise biraz daha İngiltere'ye benzeyen fiziğe dayalı futbol oynanıyor” dedi.