Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezonun ortasında Ünal Karaman’ın ayrılığı sonrası başlayan “teknik tercihler” tartışılmaya devam ediyor. Hüseyin Çimşir’le son anlarda şampiyonluğu kaybeden ardından Türkiye Kupası kazandığı Eddie Newton ile yola devam eden bordo-mavililerde İngiliz teknik adam topun ağzında. Sebebi ise tabeladaki durum ve sahadaki futbolun ilerisi adına pek umut vermemesi. Her ne kadar yönetim, İngiliz teknik adamın arkasında durmak istese de puan tablosu bu desteği zayıflatıyor. Trabzon-spor’un 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti can sıkıyor.

Avcı sıcak bakıyor

Son olarak sahasında henüz galibiyeti bulunmayan Başakşehir’e 2-0 mağlup olan Karadeniz ekibi tat vermedi. Eddie Newton, güvendiği oyunculardan beklediği verimi alamadığını belirtip faturayı takıma kesse de camia problemi ‘teknik’ olarak görüyor. Eddie Newton’un kadro seçimi, oyuncu tercihi ve taktik anlayışı yetersiz görülüyor. Newton için F.Bahçe maçı son şans olarak görülürken öne çıkan teknik direktör ise Beşiktaş’tan tazminat almaya devam eden Abdullah Avcı. Avcı’nın da ekibiyle beraber Trabzonspor için çalışmalara ve araştırmalara başladığı ifade ediliyor.

Nwakaeme takıma katıldı

∂ Suratların asık olduğu Trabzonspor’da az da olsa yüzleri güldüren sakatlığı geçen Nwakaeme’nin takımla birlikte çalışmalara katılması oldu. Hücumdaki yokluğu fazlasıyla hissedilen Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe ile oynanacak maçta sahada olması bekleniyor.

TEDAVİ ALTINDA

Ekuban’ın testi pozitif

Bordo-mavililere üzücü haber geldi. 13 Ekim’de millî takıma giden Ganalı oyuncu kamptaki oda arkadaşının Covid-19’a yakalanmasının ardından teste tabi tutuldu. İlk sonucu negatif çıkan oyuncunun önceki gün yapılan testi ise pozitif sonuçlandı. Ekuban ev izolasyonuna alındı.