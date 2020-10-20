Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla yeni transferler Vitor Hugo ve Djaniny Semedo için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Ağaoğlu, “Vitor Hugo iki aya yakın bir süredir gündemimizde olan bir oyuncuydu. Maliyet olarak limitlerimizi en çok zorlayan isimdi. Trabzonspor’a gelmek için büyük çaba harcadı, ücretinden fedakârlıkta bulundu. Kendisine aramıza katıldığı için özellikle çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hukukçulara sorduk

Ağaoğlu, Djaniny için ise “Kariyerli ve yetenekli bir oyuncu. Hem izleme komitesinin hem de teknik direktörümüzün üstünde durduğu bir oyuncuydu. Hukuki anlamda birtakım soru işaretleri olduğu için biraz gecikmeli bir gerçekleştirdik. Hem yurt dışındaki hem de bünyemizdeki hukukçulardan aldığımız görüş doğrultusunda hareket ettik” dedi. Ağaoğlu’nun ardından söz alan her iki oyuncu da takımın başarısı için çalışacaklarını ifade etti.