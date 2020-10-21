Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin yeni transferi Dimitris Pelkas, FBTV’de özel açıklamalarda bulundu. “İlk maçımda galip geldik, gol attım, golle takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Tabi önemli olan takımın kazanmasıydı” diyen Pelkas, “Çok kaliteli arkadaşlarım var, ekip içinde bana çok yardımcı oluyorlar. Takımda güzel bir kimya olduğunu gördüm. Daha da iyiye gideceğimize inanıyorum. En azından 1-2 ay içerisinde her şeye alıştıktan sonra ben ve takım için çok daha iyisinin olacağını görüyorum” sözlerini kullandı.

Trabzon’a odaklandık

Yunan oyuncu, “Ben maçın her anını yaşayan, yüzde yüzümü veren bir karaktere sahibim” vurgusu yaparken F.Bahçe’nin şampiyonluk şansı için de, “Kariyerim boyunca sürekli bir sonraki maçı düşündüm. Uzak geleceği hiç düşünmedim. Tek tek maçlara bakarak ilerlememiz gerekiyor. Bir önceki maçlarda yaptığımız hatalardan ders çıkararak neyi daha iyi yapabilirize odaklanmamız gerekiyor. Şu an için Trabzon’a odaklanmalıyız. Şampiyonluk için alabileceğimiz en yüksek puanı almalıyız” şeklinde konuştu.

OZAN’IN YUNANİSTAN SÖZÜ HOŞUMA GİTTİ

Göztepe maçında Pelkas’ın adını unutan Ozan Tufan, takım arkadaşına maç içinde “Yunanistan” diye bağırdığını itiraf etmiş, bunu duyan Caner Erkin’in gülmekten kendini alamadığını anlatmıştı. Dünkü idmanda arkadaşıyla bir araya gelen Pelkas, “Ozan’ın Yunanistan diye bağırması hoşuma gitti. Maç içinde onu duyamamıştım” dedi.