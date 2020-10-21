Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonuca gitme konusunda fazla sabrı olmayan Trabzonspor’da Eddie Newton geçen sezon iki maçta kupa kaldırmış ve nöbetçi hocalıktan kalıcı teknik adamlığa geçmişti. İngiltere’deki ilişkilerini transferde de kullanılan İngiliz teknik adama yönetimin güveni tamdı. Beş maçlık dilimde bu güven biraz sekteye uğrasa da Ahmet Ağaoğlu yönetimi şimdilik “devam” kararı aldı ve Fenerbahçe maçı öncesi Newton’a da "Sen işine odaklan” mesajı verildi.

Avcı sıcak bakıyor

İstanbul takımlarından Beşiktaş ve Başakşehir’e mağlup olan Karadeniz ekibi adına Fenerbahçe mücadelesi belirleyici olacak. Üç puan tüm karabulutları dağıtıp hocanın elini güçlendirirken beraberlik de günü kurtaracak. Ancak alınacak bir yenilgide ise taşların yerinden oynaması yüksek ihtimal. Teknik adam konusunda Abdullah Avcı’nın adı konuşuluyor. Beşiktaş’tan tazminat alan Avcı da Trabzonspor’u çalıştırmaya sıcak bakıyor.