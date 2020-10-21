Maçtan dakikalar
2. dakikada Balde sağ kanattan içeri çevrilen topu kale sahasında dokunarak ağlara gönderdi. 1-0
8. dakikada Caner Hüseyin’in ceza sahasının solundan yaptığı vuruş kalecinin müdahalesiyle auta çıktı.
18. dakikada Caner Hüseyin ceza sahasına hızla girerek kaleyi yokladı. Top kalecinin müdahalesiyle dışarı çıktı.
25. dakikada Diarra ceza sahasında oluşan karambolde bulduğu topu ağlara gönderdi. 2-0
64. dakikada sağ kanattan gelen topu alan Celil ceza yayından topu ağlara gönderdi. 2-1
75. dakikada Ozegovic, Eren’in ceza sahasına gönderdiği topu ağlarla buluşturdu. 2-2
82. dakikada Adanaspor’da Ozegoviç kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 2-3
85. dakikada ceza sahasında Balde’nin gönderdiği topu alan Erol Can meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3
88. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Balde kafa vuruşuyla golü buldu. 4-3
Gol düellosunu kazanan Giresunspor
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor, Adanaspor’u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
Kaynak: İHA
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