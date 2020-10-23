Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ada’da Mesut Özil şaşkınlığı yaşanıyor. Arsenal, 42,5 milyon avroluk rekor bedelle Real Madrid’den transfer ettiği Türk asılı oyuncuyu Avrupa kadrosundan sonra Premier Lig kadrosundan da çıkardı. Haftalık 350 bin sterlin kazanan Mesut, 7 Mart’tan bu yana Arsenal’de görev alamıyor. Mesut Özil, karara sosyal medya hesabından tepki gösterirken; “Sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Antrenmanlarıma en iyi şekilde devam edip acımasızlığa karşı ve adalet için sesimi yükseltmeyi sürdüreceğim” ifadeleri dikkat çekti.

Arsenal özür dilemişti

Bu detay, oyuncunun Çin sebebiyle kadro dışı kaldığını düşündüğü yorumlarına sebep oldu. Mesut Özil, geçen aralık ayında Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri sebebiyle Çin’i eleştirmiş, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin Futbol Federasyonu da oyuncuya tepki göstermişti. Çin hükümeti, Arsenal’in maçlarını yayınlamama kararı almış, Çin’de sponsorluk anlaşmaları bulunan Arsenal ise özür dileyerek, “Onun kişisel yorumu” ifadelerini kullanmıştı. Çin’de önemli bir ticari varlığa sahip Arsenal’in, bu ülkede bir restoran zinciri bulunuyor.

Vicdanım rahat

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta “Mesut Özil ile ilgili kararım tamamen futbolla ilgili. Ben takımımda en iyi Mesut’u görmek istedim ama bu buna bazen yaklaşsa da tam anlamıyla başaramadı. Vicdanım rahat, ona adil davrandım” dedi.