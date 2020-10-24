İspanya La Liga'nın 6. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Camp Nou'da ilk kez seyircisiz oynanan dev maç nefesleri kesti. Oldukça tempolu başlayan maçın 5. dakikasında Valverde ile Real Madrid 1-0 öne geçti. Barcelona bu gole 8. dakikada Ansu Fati ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da heyecan dinmedi. 63. dakikada Real Madrid'in kazandığı penaltı atışını Ramos gole çevirdi ve takımını yeniden öne geçirdi. 90+2. dakikada sahneye çıkan Luka Modric, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve El Clasico'dan Madrid, 3-1 galip ayrıldı.
El Clasico'da kazanan Real Madrid
24.10.2020 - 18:56 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 19:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Günlerdir sonucu merakla beklenen 'El Clasico nefes kesti. Camp Nou'da oynanan mücadelede Real Madrid, Barcelona'yı 3-1 mağlup etti.
Etiketler : barcelona,real madrid,el clasico,
741466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/741466.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
5
4
1
0
11
13
02
FENERBAHÇE A.Ş.
5
3
2
0
3
11
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
5
2
2
1
4
8
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
5
2
2
1
2
8
05
KASIMPAŞA A.Ş.
6
2
2
2
1
8
06
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
07
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
08
GALATASARAY A.Ş.
5
2
1
2
2
7
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
4
2
1
1
1
7
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
6
1
4
1
-1
7
11
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
5
1
3
1
2
6
13
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
15
TRABZONSPOR A.Ş.
5
1
2
2
-2
5
16
YENİ MALATYASPOR
5
1
2
2
-4
5
17
YUKATEL DENİZLİSPOR
5
1
2
2
-4
5
18
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
19
GENÇLERBİRLİĞİ
4
1
1
2
-2
4
20
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
5
1
1
3
-4
4
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
23.10.2020 20:00
Kasimpaşa 0 - 0 Göztepe
24.10.2020 13:30
Ankaragücü - Atakaş Hatayspor
24.10.2020 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 0 Konyaspor
24.10.2020 19:00
Erzurumspor - Galatasaray
24.10.2020 19:00
Başakşehir - Fraport-tav Antalyaspor
25.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
25.10.2020 16:00
Alanyaspor - Karagümrük
25.10.2020 19:00
Fenerbahçe - Trabzonspor
26.10.2020 20:00
Sivasspor - Rizespor
26.10.2020 20:00
Denizlispor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
6
4
2
0
7
14
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
6
4
1
1
6
13
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
6
4
1
1
4
13
04
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
05
ADANA DEMİRSPOR
6
3
2
1
5
11
06
YILPORT SAMSUNSPOR
6
3
2
1
2
11
07
GİRESUNSPOR
6
3
2
1
1
11
08
ALTAY
6
3
1
2
6
10
09
ADANASPOR A.Ş.
6
2
3
1
3
9
10
BURSASPOR
6
2
1
3
0
7
11
BALIKESİRSPOR
6
2
1
3
-2
7
12
AKHİSARSPOR
6
1
3
2
0
6
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
6
1
2
3
-2
5
14
MENEMEN SPOR
6
1
2
3
-5
5
15
ÜMRANİYESPOR
7
1
2
4
-7
5
16
ANKARASPOR
6
1
1
4
-7
4
17
ESKİŞEHİRSPOR
6
0
3
3
-8
3
18
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
6
0
2
4
-4
2
PTT 1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
24.10.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Altinordu
24.10.2020 19:00
Yilport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü
25.10.2020 13:30
Ankaraspor - Balikesirspor
25.10.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Adana Demirspor
25.10.2020 16:00
Istanbulspor - Eskişehirspor
25.10.2020 16:00
Adanaspor - Tuzlaspor A.ş.
25.10.2020 19:00
Altay - Giresunspor
26.10.2020 19:00
Beypiliç Boluspor - Menemen Spor
26.10.2020 19:00
Akhisarspor - Bursaspor