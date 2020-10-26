Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

∂ Üst üste aldığı kötü skorlar yüzünden taraftarlarını üzen Beşiktaş'a beklediği destek yine taraftarından geldi. Her daim takımının yanında olmasıyla bilinen Beşiktaş taraftarları, 21 gün sonra ilk maçına çıkacak olan siyah-beyazlı futbolculara büyük moral verdi. Denizlispor maçı için dün yola çıkmadan önce yüzlerce taraftardan oluşan coşkulu kalabalığı Nevzat Demir Tesisleri önünde gören siyah-beyazlı kafile büyük şaşkınlık yaşadı.

Yanınızdayız...

∂ Özellikle takımın yabancı oyuncuları oluşan manzarayı hayretler içerisinde izlerken, taraftarlar yaptıkları duygusal tezahüratlarla futbolcular ve teknik heyete büyük moral verdi. Takım otobüsü bir süre kalabalığın ortasında beklerken, siyah-beyazlı taraftarların, "Biz Beşiktaşız. Her zaman yanınızdayız" şeklinde bağırdılar. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile futbolcuların bu sözlere alkışlarla karşılık vermeleri dikkat çekti.

ON BİRDE BAŞLIYOR

Rosier siftah yapacak

∂ Beşikaş'ın yeni transferlerinden Valentine Rosier, ilk resmî maçına çıkacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Fransız sağ beki on birde başlatmaya karar verdiği öğrenildi. Rosier, Denizli karşısında savunmadaki görevine ek olarak hücum hattında da etkili olmaya çalışacak.