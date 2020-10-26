Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından mutlu olduklarını söylerken, “Maça iyi başladık, baskılı başladık, pozisyonlar yakaladık ama golü yapamadık. Lemos ile Sosa arasında bir anlaşmazlık oldu, golü yedik ve dağıldık. Soyunma odasında bir konuşma yaptık. İkinci yarıda yaptığımız direkt değişiklikler etkili oldu, daha fazla hücum yapmak istedik” derken, “1-0 geri düştükten sonra müthiş mücadele etti oyuncularım. 1’i istedik, 2’yi attık, 2’yi istedik, 3’ü attık, 4’ü de bulabilirdik, çok iyi bir geri dönüş yaptık” sözlerini kullandı.

Her maç üç puan

Bulut, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyunun gidişatı beraberlik olur, mağlubiyet de yaşanacak ama inşallah sezon sonuna kadar namağlup ilerleme şansını yakalarız. Ben ve oyuncularım elinden geleni yapacak” vurgusu yaparken, “Takım ruhu, birliktelik, birlikte hareket etmemiz başarıyı getiriyor. Böyle devam edersek, daha çok galibiyet alacağız. Biz hücum organizasyonlarımızı iki kanattan ve merkezde değerlendirebiliyoruz. İlk yarıda pozisyonları değerlendiremedik, ikinci yarıda bunları iyi yaptık ve galibiyet geldi” ifadelerini kullandı.

Caner’den ilginç anons

Fenerbahçeli Caner Erkin maç öncesinde instagram hesabında yaptığı paylaşımda maç anonsunu ilginç bir şekilde yaptı. Maç saatinin yazdığı görselde sesli olarak anonsçunun “2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe” dediği duyuldu.

Birbirlerine girdiler

Trabzonspor’un 1-0 öne geçtiği Afobe’nin golü öncesinde F.Bahçe’de Lemos-Sosa anlaşmazlığı yaşandı. Sarı-lacivertli iki futbolcu topa aynı anda müdahale etti ama birbirlerini engellemiş oldu. Bu büyük hatada topu kapan Afobe golü yaptı.

ÇAKIR’A TEPKİ VARDI

Tartışmalı karar

.Bahçe’nin ilk golü öncesi Pelkas’ın Vitor Hugo’ya yaptığı faule devam kararı veren Cüneyt Çakır, bordo-mavili camiadan büyük tepki aldı. Trabzonsporlu taraftarlar Çakır’a sosyal medyada öfke saçarken MHK’ya da verdi veriştirdi. Kullanıcılar attıkları mesajlarla Karadeniz ekibinin puanının gaspedildiğini dile getirdi.