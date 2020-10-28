Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da yönetim ve teknik heyetin karşılıklı verdikleri demeçler sonrası tırmanan gerginlik, geçtiğimiz gün yapılan toplantı ile son buldu. Başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere camia rahat bir nefes alırken yaklaşık 1,5 saat süren toplantıdan yaşanan kritik olaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Fatih Terim’in Erzurum maçı sonrası yaptığı ‘’Artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım’’ açıklamasının ardından Başkan Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı’nda bir toplantı organize etti. Bazı yöneticilerin de katıldığı görüşmede Cengiz ile Terim özel görüşme yaptı.

Şimdiden başlayalım

İlk dakikalarının gergin geçtiği öğrenilen zirvede Mustafa Cengiz baş başa kaldıklarında, Fatih Terim’e “Yazılıp çizildiği gibi sizinle yollarımızı ayırmayı asla düşünmedik. Siz bizim için çok değerlisiniz. Yaşananlar tamamen yanlış anlaşılma’’ dedi. Başkan Cengiz’in bu sözleri üzerine sakinleşen Terim de “Bundan sonra basın üzerinden yapılan açıklamalar ile oyuncularımızı eleştirmeyelim. Hem moraller bozuluyor hem de ocak ayına kadar bu takımla mücadele etmek zorundayız. Devre arası transferi de şimdiden olgunlaştırmalıyız. Artık icraat dönemine girmeliyiz” dedi.

ZİRVE SONRASI...

Cengiz’den ilk hamle

∂ Yönetimin Fatih Terim ile yaptığı görüşme sonrası gerilim sona ererken Başkan Mustafa Cengiz, tecrübeli hocanın söylemleri sonrası ilk hamlesini yaptı. Cengiz, dün GSTV’de canlı yayına çıkma kararını iptal etti ve bundan sonra takımın olumsuz etkilenmemesi adına çok sık açıklama yapmamaya özen göstereceği öğrenildi.

90 dakika baş başa

G.Saray’da Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki görüşme tam 90 dakika sürdü. Önce yöneticiler Albayrak, Günay ve Kançal’ın yer aldığı toplantı daha sonra Başkan Cengiz’in isteğiyle başa baş gerçekleştirildi. Fatih Terim’in toplantı sonrası resmî siteden yapılan bildiriye de katkı verdiği öğrenildi.

Aynı gönderme

∂ Yönetim-teknik heyet gerginliğinin sonlanmasıyla karşılıklı olumlu mesajlar yayınlanmıştı. Fatih Terim’in toplantı sonrası kişisel hesabından yaptığı “Her şey yolunda” açıklamasından sonra dün sabah soluğu Florya’da alan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da yanı mesajı fotoğraf ile tekrarladı.

Şimdi de Belhanda

Fatih Terim’in öğrencilerine verdiği bir günlük izin biterken, sarı-kırmızılılar dün sabah yaptıkları antrenman ile Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı. Sol üst arka adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Belhanda günü tedavi ile geçirdi. Feghouli ise çalışmanın tamamında yer aldı.