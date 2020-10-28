Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da beklenen Teknik Direktör Eddie Newton gelişmesi için geri sayım. Fenerbahçe maçı sonrası yönetim kurulunda göreve devam edilmemesi yönünde karar çıkan ve nihai karar Başkan Ahmet Ağaoğlu’na bırakılan İngiliz teknik adamla yollar ayrılacak. Ancak öncelik karşılıklı anlaşma sağlanarak fesih işlemlerinin hâlledilmesi. Ki yerine gelecek teknik adam da belli: Abdullah Avcı. Ve Avcı’nın yardımcısı da Orhan Ak ile Egemen Korkmaz olacak.

Camia beklemede

Her ne kadar bordo-mavililerde öncelikli olarak Şota adı öne çıkmış gibi görünse de Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile ön görüşme yapıp prensipte anlaşma sağladı. Yıllardır Başakşehir’i çalıştıran ardından Beşiktaş’ta kötü bir tecrübe geçiren Abdullah Avcı’nın bir süredir bordo-mavililerin kadro yapısıyla ilgili analizler yaptığı ve önceki maçlarını analiz ettiği belirtiliyor. Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

SADİ TEKELİOĞLU:

Sallanmıyor koltuk çıktı!

∂ Trabzonspor’un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, teknik bir bakış yaptı: Eddie Newton’un koltuğu sallanmıyor, o koltuk yerinden çıktı. Geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaybeden bir Trabzonspor varken, şimdi 18. sırada olan bir takım söz konusu. Hoca değişikliği çözüm olur mu? Onu zaman gösterecek.