Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uuç

Başkanından teknik direktörüne şampiyonluk söyleminden rahatsız olan Fenerbahçe’de gözler zirvede. Teknik direktör Erol Bulut, “Hedefe adım adım ilerleyeceğiz. İyi bir başlangıç yaptık ama camianın beklentilerini karşılamak için çok daha fazlasını yapmak zorundayız” dedi. İlk 4 haftada aldıkları 8 puanının kıymetine vurgu yapan Bulut, “Yeni kurulan bir takım olarak millî araya yenilmeden girdik. Ancak şimdi ikinci ara öncesi 12 puan hedefini tutturmamız gerek” sözleriyle Antalya ve Konya maçlarında kayıp istemediğini belirtti.

Kolay maç yok

Bulut, liderliğin uzak olmadığını söylerken, “Asıl tempomuzu millî aradan sonra ortaya koyacağız” diyerek takımından beklentisinin çok daha yüksek olduğunun altını çizdi. Genç teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda birlik vurgusu yaparken, bireysel konuşmalarda forma adaletinin üzerinde duruyor. “Her şey planlarımız doğrultusunda ilerliyor” diyen Erol Hoca, “Üstüne koyarak daha iyiye gideceğiz. Kolay maç yok. Ama biz bir oldukça aşamayacağımız engel de yok” sözleriyle takımına duyduğu güveni dile getirdi.

BEYAZ KAPIŞMASI

Ömer işi Emre’de

∂ Fenerbahçe’nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz için Alman devi Bayern Münih devreye girdi. Bayern, henüz 17 yaşındaki Ömer Faruk’u altyapıya transfer etmek için girişimlerde bulunuyor. Ancak Fenerbahçe’nin oyuncuyu bırakmaya niyeti yok. Sportif direktör Emre Belözoğlu’nun Ömer’i kalmaya ikna etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

HERKESE FORMA

Sıra Perotti’de

∂ Yeni transferlerden sadece Diego Perotti’nin forma giymediği Fenerbahçe’de forma rekabeti üst düzeyde. Herkese fırsat tanımaya çalışan teknik direktör Erol Bulut, eskilerden ise Harun, Oytun, Sadık, Ömer Faruk ve Dirar’a henüz görev vermedi. Tedavisi tamamlanan Perotti’nin Antalya’da süre alması bekleniyor.

FB TV’NİN GÜLEN YÜZÜYDÜ

Dilay Kemer’i kaybettik

∂ Fenerbahçe camiası ve Türk medyası bir genç neferini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. FB TV’nin gülen yüzü Dilay Kemer, mücadele ettiği amansız hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Kemer için bütün kulüpler taziye mesajları gönderdi.