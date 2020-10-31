GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI ANLATIM
20' Ceza sahasının solunda topla buluşan Boingi'nin vuruşu yandan dışarı gitti.
9' Ankaragücü'nde Atakan, ceza sahasında Luyindama ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
3'Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasında top kimseyi bulmuyor ve auta gidiyor.
1'Hakem Ali Şansalan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Galatasaray başlıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Ömer, Emre Kılınç, Babel, Diagne
Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila Turan, Diousse, Atakan, Emre Güral, Lobjanidze, Bolingi, Borven
Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç, saat 19.00'da başlıyor. Kaşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de.