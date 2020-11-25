Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Sergen Yalçın, 20 bin taraftar önünde Beşiktaş'ın başına geçtiğinde tarihler 30 Ocak 2019'u gösteriyordu. Bir gün önce sözleşmeyi bile okumadan imzayı atan ve Ümraniye'de mesaiye başlayan genç çalıştırıcı, o günden beri çok sevdiği yuvasında görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Sergen Yalçın futbolcu olarak efsaneleştiği Beşiktaş'a gelmeden önce Süper Lig'de yedi ayrı kulüpte görev yapmıştı. Yalçın’ın, pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanacak derbi sonrasında kariyerinde en uzun süre çalıştırdığı takım

Beşiktaş olacak.

305. gününde derbiye çıkıyor

Futbolculuğunda olduğu gibi teknik adamlığında da çok takım gezen Yalçın, Sivasspor'u 307 gün boyunca çalıştırmıştı. 48 yaşındaki Sergen Hoca, F.Bahçe maçından 2 gün sonra renklerine gönül verdiği, formasını en çok terlettiği takım olan Beşiktaş'ta teknik direktör olarak kariyer rekorunu kıracak. Sergen Yalçın 3-2 kazanılan son Başakşehir maçında galibiyet rekorunu da kırdı. Siyah-beyazlıların başında 25. maçına çıkacak olan Yalçın, 14. galibiyetini gördü ve çalıştırdığı takımlar arasında en fazla 3 puan sevincini de Beşiktaş'ta yaşamış oldu.

Kadıköy'e bileniyor

Kadıköy'de son galibiyetini 15 yıl önce yaşayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın pazar günkü derbiye bileniyor. Tecrübeli teknik adam, çalıştırdığı takımlarla Kadıköy'de henüz puan sevinci yaşayamadı. Kayserispor'un başındayken 2017'deki kupa maçı 3-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle bitmişti. Yalçın, 2018'de Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde de sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.