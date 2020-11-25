Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray, Kayserispor ile 1-1 berabere kalınca teknik direktör Fatih Terim, bunu "Kaçan 2 puan" olarak nitelendirdi. Kaleye çekilen 27 şuttan 12'si isabet sağlarken bunlardan da 7’si yüzde yüz denebilecek kadar net fırsatlardı. Fatih Terim bu kadar pozisyona girilmesinden memnun olsa da gollerin kaçmasından yana dertli. Terim, daha önce yönetimle yaptığı görüşmelerde hızlı bir kanat ve orta saha oyuncusu istediğini bildirmişti. Bu maçta ortaya çıkan durum sonrası sarı-kırmızılıların devre arası transfer politikası da netleşmiş oldu.

İlk hedef Kenan

Falcao'nun sık ve uzun süreli sakatlıkları, Diagne'nin de bir türlü beklenen düzeye gelememesi üzerine Fatih Hoca, transfer planını değiştirerek önceliği golcü transferine vermeleri gerektiğini iletti. Sarı-kırmızılılar sezon sonu Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan millî forvet Kenan Karaman için şimdiden harekete geçme kararı aldı. Kenan, sezon başında da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını söylemişti. Cimbom, Alman ekibinin kapısını "Sezon sonunu beklemeyelim, cüzi bir miktarda devre arasında transferi bitirelim" teklifiyle çalacak.

GÜNEŞ'İN VAZGEÇİLMEZİ

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslar Ligi'ndeki ilk Macaristan maçı hariç Kenan Karaman'a son beş maçta on birde görev verdi. Genç oyuncu millî formayla iki gol kaydetti. Kenan, Bundesliga 2'de ise yedi maçta 568 dakika sahada kaldı, iki gol attı.

RİZE MAÇI İÇİN

Falcao seferberliği

∂ Yaşadığı adale sakalığı yüzünden Sivas ve Kayseri maçlarını kaçıran Radamel Falcao'yu Rize maçına yetiştirebilmek için seferberlik ilan edildi. Kolombiyalı yıldızın bugünkü idmanda takımla çalışmasının beklendiği ağrılarının artmaması durumunda kadroya alınacağı belirtildi.

ELDİVENLER OKAN'IN

Fatih'in kredisi bitti

∂ Kayserispor maçında yediği gol Fatih Öztürk’ün kredisini çabuk tüketti. Sezon başında birinci kaleci olarak görev alan Fatih, yediği hatalı gollerin ardından eldivenleri Okan'a kaptırmıştı. Terim'in sakat ve cezalı olmadığı sürece kale Okan'ın olacağı öğrenildi.