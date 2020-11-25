Sarı-lacivertli kulüpten Sivasspor Belediyespor maçında sakatlanan Samatta'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.