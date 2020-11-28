Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Türkiye’de üçüncü sezonunu yaşayan Papiss Cisse, forma giydiği 64 Süper Lig maçında 39 gol kaydederken geçen sezon krallığı kıl payı kaçırmıştı. Alanya ve Fenerbahçe formalarıyla Süper Lig’de 16 farklı takımın ağlarını havalandıran 35’lik Senegalli’nin gol atamadığı nadir takımlardan biri ise Beşiktaş. Alanya formasıyla Fenerbahçe’ye 3, Galatasaray’a 2 gol atan, Trabzonspor’a karşı ise Alanya’da 3, Fenerbahçe’de 1 golü bulunan Cisse, Beşiktaş’a karşısında 4 maçta skor üretemedi.

Ekstra motivasyon

Teknik Direktör Erol Bulut, Samatta’nın sakatlığında bir numaralı golcü olarak görev vereceği Papiss Cisse’yle yakından ilgilenirken Senegalli de hocasına hem söz hem güven verdi. İdmanlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine toplayan Cisse, ekstra çalışmalarla da güç depolarken, “Bu sefer Beşiktaş’a gol atacağım” iddiasında bulundu. Cisse, “Derbilerin önemini de, Kadıköy’deki geleneği de biliyorum. Takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Gol atarsam harika olur ama önceliğim bu değil 3 puan” dedi.

Basit hata yapmak yok

Derbiyi kazanarak zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut, basit top hataları konusunda oyuncularını uyardı. Bulut, “Bu şekilde çok pozisyon veriyoruz. Özellikle hücuma çıkarken hata istemiyorum. Derbide telafisi olmaz” ikazı yaptı.

Numanoğlu yalanlaması

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun, Başkan Ali Koç'un şirketlerinden birinde çalıştığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Ayrıca, Numanoğlu'nun babasının Fenerbahçe'de futbol oynadığı iddiası için de "Tamamen hayal ürünüdür" denildi.

GÖNÜLDEN DERBİDE

Gökhan’dan müjde

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Tolga, Nazım, Samatta ve Harun, hasta olan Sinan ve Valencia derbide forma giyemeyecek. Gökhan Gönül ise takımla beraber çalışmalara başladı. Dünkü idmanın tamamında yer alan kaptan, eski takımına karşı oynanacak derbiye ilk on birde çıkacak.