Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada topu ceza sahası yayının önünde bulan Bakasetas’ın sert şutunu kaleci kaleci Nordfelt güçlükle çıkardı.

24. dakikada Johansson’un sağ kanattan ayağının dışı ile açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias az farkla topu dışarıya attı.

30. dakikada Stancu ceza sahası içinden pasını ceza sahası dışında müsait durumda olan Candeias’a verdi. Candeis’ın sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Marafona güçlükle çıkardı.

39. dakikada Soner Dikmen’in açtığı ortaya hareketlenen Arda Kızıldağ’ın şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

40. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu iyi takip eden Berat Ayberk Özdemir ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluştu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Gençlerbirliği’nde girdiği mücadeleden topu kaparak çıkan Soner Dikmen’in ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Marafona’da kaldı.

75. dakikada kontra atak yakalayan Gençlerbirliği’nde Sio, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası içindeki Candeias ile buluşturdu. Sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Marafona’nın sağından ağlara gönderen Candeias farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. 2-0

83. dakikada VAR incelemesi sonucu penaltı kazanan Alanyaspor’da topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlığı ağlara göndererek farkı 1’e indirdi. 2-1

90+2. dakikada Alanyaspor'da sol kanatta Hasan Ayaroğlu'nun pasıyla buluşan Babacar'ın şutu, az farkla sağ taraftan dışarı çıktı.

90+4. dakikada VAR incelemesi sonucu Alanyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Bakasetas'ın penaltı vuruşunu kaleci Nordfelt kurtardı.