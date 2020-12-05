Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yendi.
11. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Hurtado'nun ceza sahası dışından şutunda top Murat Uçar'ın eline çarparak auta gitti. Daha sonra VAR'a giden hakem Halis Özkahya, pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti. Hakem Murat Uçar'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
13. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Uğur Demirok, topu filelerle buluşturdu: 1-0.
23. dakikada Obertan'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
40. dakikada orta sahadan taşıdığı topla ceza sahasına giren Rashad Muhammed'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Sehic, son anda kornere çeldi.
45. dakikada Hurtado'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.
48. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi dokunamayan Hadziahmetovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Kayacan Erdoğan'da kaldı.
54. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.
62. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic, rakip takım oyuncularını çalımlayarak girdiği ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.