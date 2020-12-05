Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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İşte 11'ler
Galatasaray: Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne.
Hatayspor: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide Akintole, Diouf
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
5 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.