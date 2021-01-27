Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme uzattığı Josef de Souza'nın keyfine diyecek yok. Siyah beyazlılarının sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu, Siyah beyazlı kulübe başarılar kazanmak için geldiğini ve bu tercihinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Fenerbahçe forması giyerken, sarı lacivertli kulüpteki yeniden yapılanma çerçevesinde Suudi Arabistan'a satışı gerçekleştirilen Josef, orada kariyerini geliştiremeyeceğini fark ettiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ı tercih etmekte zorlanmadığını söyledi.

Taraftarı özledim

Siyah beyazlı yönetimin sözleşmesini yenilemesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren tecrübeli oyuncu, futbol kariyerini de Beşiktaş forması altında noktalamak istediğini dile getirdi. Takımın durumu ve şampiyonluk şansını da değinen Josef, "Takımda gerçek bir aile havası var. Bu havayı koruyup sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağımızdan eminim. Umarım yakında taraftarımızın önünde de galibiyetler alırız" diye konuştu. Öte yandan Beşiktaş'ta Atakan Üner TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralandı.

TAKIMIN DİNAMOSU

Siyah beyazlı takımda bu sezon 15 maça çıkan Josef de Souza bir gol atıp, iki de asist yaptı. Takımda dinamo görevi gören Brezilyalı oyuncu Galatasaray derbisinde de zaferin açılışını yapan golü atmıştı.

LARIN VE ABOUBAKAR

Bombacı ikili

∂ Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren takımlar arasında golcülerinden en çok verim alan takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılarda Larin 12 gol, 3 asist, Aboubakar da 11 gol, 2 asiste imza attı. Toplamda 23 gole ulaşan ikilinin performansına Süper Lig'de yaklaşan takım yok. Sezona Falcao-Diagne ikilisiyle başlayan G.Saray, iki oyuncudan 14 gollük performans elde ederken, F.Bahçe ise Cisse ve Samatta'dan 6 gollük verim aldı. Trabzonspor'da Ekuban-Afobe ikilisi toplam 10 golde kaldı.