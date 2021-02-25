Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Seri yakalamalıyız

Fenerbahçe’de gündem ne Göztepe mağlubiyeti ne Erol Bulut’un durumu, tek hedef Trabzonspor deplasmanı. Kendi aralarında toplantılar yapan oyuncular zorlu deplasmanda kazanarak yeniden zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Gökhan ve Caner’in başı çektiği konuşmalarda öne çıkan ifadeler, “Çok fazla kayıp yaşadık. Kredimiz kalmadı. Trabzon’da rakibin serisini bozarak hem moral bulmalı hem de yeni bir serinin başlangıcını yapmalıyız. Bu sezon şampiyon olmaya mecburuz” şeklinde oldu.

Başarabiliriz...

Karadeniz’de yeniden doğmayı hedefleyen sarı lacivertliler aksi bir sonucu akıllarından dahi geçirmezken sportif direktör Emre Belözoğlu da takıma hem uyarıda bulundu hem de moral aşıladı. Önce Erol Bulut’la ardından oyuncularla görüşen Belözoğlu, “Başınızı kaldırın ve işinize motive olun. Takımı bu duruma biz getirdik ve düzeltecek olan da ancak biziz. Surat asmadan, moralinizi daha fazla bozmadan işinize konsantre olun. Kazanalım ve çıkışa geçelim. Bunu başaracak gücümüz var” diye konuştu.

ALİ KOÇ İDMANA GELDİ, MORAL VERDİ

Bir galibiyet bizi coşturur

Kritik Trabzonspor maçı öncesi Samandıra'ya çıkarma yapan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, teknik heyete ve takıma moral verdi. Futbolculara bir konuşma yapan Başkan, "Sizlerin kalitesine güveniyorum. Aile ortamını, takım ruhunu ve sinerjisini yeniden yakalarsak şampiyon oluruz" derken, "Liderin sadece 3 puan gerisindeyiz. Bir maçla camiadaki hava değişir. Trabzonspor maçını kazanarak yeniden coşkuyu yaşayabiliriz. Fakat herkes savaşmalı, bu formaya layık mücadele vermeli. Taraftar şu an mutsuz. Onların mutlu olması sizin alacağınız galibiyete bakıyor" sözlerini kullandı.

TAKIMLA ÇALIŞTI

Hoş geldin İrfan

Fenerbahçe’nin devre arasında transfer ettiği İrfan Can Kahveci dün takımla birlikte çalıştı. Başakşehir’den sakat gelen millî oyuncu tedavisinin tamamlanmasının ardından sarı lacivertlilerle ilk idmanını yaptı. İrfan ve Novak ilk bölümde takımla çalışırken sonrasında özel program uyguladı. Her iki oyuncunun da Trabzon’a götürülüp götürülmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

SAĞDA YARIŞ

Gökhan favori

Gökhan Gönül, Nazım Sangare’ye kaptırdığı formasını geri almaya hazırlanıyor. 12 Aralık’taki Malatya maçından beri sadece sonradan oyuna dahil olduğu Göztepe karşılaşmasında görev yapan Gökhan, Trabzon’da 11’de olacak. Bulut’un form tutan Gökhan’ı tecrübesi sebebiyle tercih etmesi bekleniyor.

EN ÖNEMLİ KOZ

Çilingir Pelkas

Sakatlandığında mumla aranan Dimitrios Pelkas, Trabzon’da Fenerbahçe’nin en önemli silahı olacak. Takımın en skorer isimlerinden olan “Yunanistan” lakaplı yıldız, hücumda gol ararken top rakibe geçtiğinde savunmayı başlatacak isim olacak. Oyuna sol açıkta başlayacak Pelkas, Mesut’un çıkması hâlinde ise on numaraya çekilecek.

SAMBACI YETİŞMEDİ

Gustavo yine yok

Hatay deplasmanında sakatlanan Gustavo, Trabzon karşısında da forma giyemeyecek. Galatasaray, Karagümrük ve Göztepe karşısında yokluğu fazlasıyla hissedilen sambacının dün çekilen MR’ında büyük bir iyileşme görüldü. Ancak ciddi bir sakatlık yaşayan Gustavo bir süre daha bireysel program uygulayacak ve Trabzon’a götürülmeyecek.

GOLCÜLERE İNAT

Orta güvencesi

Bu sezon golcülerinden beklediği verimi alamayan Fenerbahçe’nin mutlak galibiyet hedeflediği Trabzonspor deplasmanında skor güvencesi orta saha oyuncuları. Sarı lacivertlilerde Ozan (4 gol, 5 asist), Pelkas (4 gol, 5 asist), Sosa (3 gol, 1 asist), Mert Hakan (3 gol), Gustavo (1 gol) 15 gol, 11 asistle toplam 26 skor katkısı sağladı.

TEKLİF GÖTÜRÜLECEK

Malatya'da Alex sesleri

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da teknik adam arayışları sürerken, gündeme gelen son aday Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza oldu. Aceleci davranmak istemediklerini ifade eden başkan Adil Gevrek, "Başarıyı hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz" ifadelerini kullandı.