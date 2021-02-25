EMİN ULUÇ
Seri yakalamalıyız
Fenerbahçe’de gündem ne Göztepe mağlubiyeti ne Erol Bulut’un durumu, tek hedef Trabzonspor deplasmanı. Kendi aralarında toplantılar yapan oyuncular zorlu deplasmanda kazanarak yeniden zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Gökhan ve Caner’in başı çektiği konuşmalarda öne çıkan ifadeler, “Çok fazla kayıp yaşadık. Kredimiz kalmadı. Trabzon’da rakibin serisini bozarak hem moral bulmalı hem de yeni bir serinin başlangıcını yapmalıyız. Bu sezon şampiyon olmaya mecburuz” şeklinde oldu.
Başarabiliriz...
Karadeniz’de yeniden doğmayı hedefleyen sarı lacivertliler aksi bir sonucu akıllarından dahi geçirmezken sportif direktör Emre Belözoğlu da takıma hem uyarıda bulundu hem de moral aşıladı. Önce Erol Bulut’la ardından oyuncularla görüşen Belözoğlu, “Başınızı kaldırın ve işinize motive olun. Takımı bu duruma biz getirdik ve düzeltecek olan da ancak biziz. Surat asmadan, moralinizi daha fazla bozmadan işinize konsantre olun. Kazanalım ve çıkışa geçelim. Bunu başaracak gücümüz var” diye konuştu.
ALİ KOÇ İDMANA GELDİ, MORAL VERDİ
Bir galibiyet bizi coşturur
Kritik Trabzonspor maçı öncesi Samandıra'ya çıkarma yapan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, teknik heyete ve takıma moral verdi. Futbolculara bir konuşma yapan Başkan, "Sizlerin kalitesine güveniyorum. Aile ortamını, takım ruhunu ve sinerjisini yeniden yakalarsak şampiyon oluruz" derken, "Liderin sadece 3 puan gerisindeyiz. Bir maçla camiadaki hava değişir. Trabzonspor maçını kazanarak yeniden coşkuyu yaşayabiliriz. Fakat herkes savaşmalı, bu formaya layık mücadele vermeli. Taraftar şu an mutsuz. Onların mutlu olması sizin alacağınız galibiyete bakıyor" sözlerini kullandı.
TAKIMLA ÇALIŞTI
Hoş geldin İrfan
Fenerbahçe’nin devre arasında transfer ettiği İrfan Can Kahveci dün takımla birlikte çalıştı. Başakşehir’den sakat gelen millî oyuncu tedavisinin tamamlanmasının ardından sarı lacivertlilerle ilk idmanını yaptı. İrfan ve Novak ilk bölümde takımla çalışırken sonrasında özel program uyguladı. Her iki oyuncunun da Trabzon’a götürülüp götürülmeyeceği henüz netlik kazanmadı.
SAĞDA YARIŞ
Gökhan favori
Gökhan Gönül, Nazım Sangare’ye kaptırdığı formasını geri almaya hazırlanıyor. 12 Aralık’taki Malatya maçından beri sadece sonradan oyuna dahil olduğu Göztepe karşılaşmasında görev yapan Gökhan, Trabzon’da 11’de olacak. Bulut’un form tutan Gökhan’ı tecrübesi sebebiyle tercih etmesi bekleniyor.
EN ÖNEMLİ KOZ
Çilingir Pelkas
Sakatlandığında mumla aranan Dimitrios Pelkas, Trabzon’da Fenerbahçe’nin en önemli silahı olacak. Takımın en skorer isimlerinden olan “Yunanistan” lakaplı yıldız, hücumda gol ararken top rakibe geçtiğinde savunmayı başlatacak isim olacak. Oyuna sol açıkta başlayacak Pelkas, Mesut’un çıkması hâlinde ise on numaraya çekilecek.
SAMBACI YETİŞMEDİ
Gustavo yine yok
Hatay deplasmanında sakatlanan Gustavo, Trabzon karşısında da forma giyemeyecek. Galatasaray, Karagümrük ve Göztepe karşısında yokluğu fazlasıyla hissedilen sambacının dün çekilen MR’ında büyük bir iyileşme görüldü. Ancak ciddi bir sakatlık yaşayan Gustavo bir süre daha bireysel program uygulayacak ve Trabzon’a götürülmeyecek.
GOLCÜLERE İNAT
Orta güvencesi
Bu sezon golcülerinden beklediği verimi alamayan Fenerbahçe’nin mutlak galibiyet hedeflediği Trabzonspor deplasmanında skor güvencesi orta saha oyuncuları. Sarı lacivertlilerde Ozan (4 gol, 5 asist), Pelkas (4 gol, 5 asist), Sosa (3 gol, 1 asist), Mert Hakan (3 gol), Gustavo (1 gol) 15 gol, 11 asistle toplam 26 skor katkısı sağladı.
TEKLİF GÖTÜRÜLECEK
Malatya'da Alex sesleri
Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da teknik adam arayışları sürerken, gündeme gelen son aday Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza oldu. Aceleci davranmak istemediklerini ifade eden başkan Adil Gevrek, "Başarıyı hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz" ifadelerini kullandı.