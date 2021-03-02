Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakatlıktan dönüp Trabzon maçının kahramanı olan Dimitrios Pelkas, performansıyla hayran bırakıyor. Ligde 18 maça 5 gol, 5 asist sığdıran Yunan yıldızın skora katkı sağladığı karşılaşmalarda Fenerbahçe hiç puan kaybetmedi. Fenerbahçe için sezonun en verimli transferi olarak kabul edilen Pelkas, gerçek mevkii on numarada fazla oynamasa da çabasıyla alkış alıyor.

Yunanların dilinde

Yunan basını da Pelkas’ın performansını yakından takip ediyor. Trabzon galibiyeti sonrası, “Pelkas, Bakesatas’ı yendi” sloganı üzerinden maçı gören Yunan medyasındaki en çarpıcı ifadeyi, Metrosport kullandı; “Dimitris Pelkas çoktan Fenerbahçe taraftarının dudağında bir şarkıya dönüştü.”

Caner’le devam

Fenerbahçe’de durumu en çok merak edilen isim Caner Erkin… Trabzon’a götürülmeyen oyuncunun kadro dışı bırakılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi. Erol Bulut’tan özür dileyen tecrübeli oyuncunun Antalya maçı kadrosunda olması bekleniyor.

Szalai mest etti

Caner’in yerine Trabzonspor karşısında sol bekte görev alan Attila Szalai, performansıyla büyüledi. Maçta 33 isabetli pas yapan Szalai, mücadeleyi %85 gibi yüksek bir pas isabet yüzdesiyle tamamladı. Girdiği 10 ikili mücadeleden 6’sını kazanan başarılı oyuncu, 6 hava topu mücadelesinden de 4’ünde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.