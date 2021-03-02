Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile dört yıllık anlaşma yapan Ali Akman transfer sürecini anlattı. TFF’nin TamSaha dergisine röportaj veren Akman, transferinde Ozan Kabak’ın büyük etkisi olduğunu belirterek “Birçok kulüp beni istedi. Yönümü hep Avrupa'ya çevirdim. Ozan bana ‘Burası çok farklı. Hiç düşünme bile’ dedi. Birkaç cümlesi yetti” diye konuştu.

Beğendiği isimler...

“Sportif Direktör Fredi Bobic ve Teknik Direktör Adi Hütter'in beni arayıp konuşmaları ve verdikleri güven de çok önemliydi” diyen Akman “Maçlarımı o kadar çok izlemişler ki, nasıl bir oyuncu olduğumu çok iyi biliyorlar. Anlattıkları projeler ve beni bu kadar istemeleri de kararımı vermemde etkili oldu” dedi. Akman, Torres, Agüero ve Firmino’yu çok beğendiğini de söyledi.