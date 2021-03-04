Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün Şampiyonlar Ligi formatı için gittiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan toplantıda futbol takımının aleyhine yapılan hakem hataları ile ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Görüşmede; yarışın düzgün şekilde, dostça ve mertçe devam etmesi gerektiğini söyleyen Başkan Cengiz, duydukları endişeleri dile getirdi.