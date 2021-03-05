Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in 4 Mart'taki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz kurula sevk edildiği bildirildi.

Galatasaray Kulübünün de aynı tarihte internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamalardan dolayı PFDK'ye sevkine karar verildiği kaydedildi.

Mustafa Cengiz ve Galatasaray, 3 Mart'taki açıklamalar nedeniyle de daha önce PFDK'ye gönderilmişti.

Ahmet Ağaoğlu'nun da sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı tedbirsiz PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Fraport TAV Antalyaspor ve kalecisi Ruud Boffin'in de kurula gönderildiği kaydedildi.