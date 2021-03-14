AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası’nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlu Zayn’ın motosiklet kullandığı anların videosunu paylaştı. Kenan Sofuoğlu’na ait Akyazı ilçesinde bulunan pistte çekilen görüntü kısa sürede büyük beğeni kazandı. Kenan Sofuoğlu'nun "Still not 2 years old (Henüz iki yaşında değil)" ifadeleri ile paylaştığı videoda, minik Zayn’ın boyundan büyük motosikleti tek başına kullandığı ve babasının ona eşlik ettiği anlar yer alıyor.
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu babasının izinden gidiyor
14.03.2021 - 15:28 | Son Güncelleme: 14.03.2021 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Video, kısa sürede büyük beğeni kazandı.
Etiketler : kenan sofuoğlu,
774561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/774561.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
28
20
3
5
33
63
02
GALATASARAY A.Ş.
29
19
4
6
35
61
03
FENERBAHÇE A.Ş.
28
18
4
6
24
58
04
TRABZONSPOR A.Ş.
28
15
6
7
6
51
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
29
14
7
8
20
49
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
29
13
7
9
12
46
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
28
11
10
7
8
43
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
29
11
8
10
5
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
28
10
9
9
7
39
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
28
8
13
7
0
37
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
29
7
15
7
-9
36
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
27
8
8
11
-1
32
13
YENİ MALATYASPOR
28
7
10
11
-4
31
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28
7
10
11
-12
31
15
HES KABLO KAYSERİSPOR
28
8
7
13
-13
31
16
KASIMPAŞA A.Ş.
28
8
6
14
-13
30
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
29
7
8
14
-16
29
18
MKE ANKARAGÜCÜ
27
7
5
15
-14
26
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
6
8
14
-19
26
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
27
6
6
15
-22
24
21
GENÇLERBİRLİĞİ
27
5
6
16
-27
21
Süper Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
12.03.2021 19:00
Başakşehir 2 - 3 Beşiktaş
13.03.2021 13:30
Sivasspor 1 - 0 Karagümrük
13.03.2021 16:00
Rizespor 1 - 0 Atakaş Hatayspor
13.03.2021 16:00
Alanyaspor 4 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
13.03.2021 19:00
Hes Kablo Kayserispor 0 - 3 Galatasaray
14.03.2021 13:30
Ankaragücü - Göztepe
14.03.2021 16:00
Erzurumspor - Trabzonspor
14.03.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Denizlispor
14.03.2021 19:00
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
15.03.2021 19:00
Kasimpaşa - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
26
16
5
5
20
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
25
14
8
3
18
50
03
ADANA DEMİRSPOR
26
14
6
6
21
48
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
26
14
5
7
20
47
05
ALTINORDU
25
13
6
6
6
45
06
ALTAY
25
14
2
9
17
44
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
26
12
7
7
15
43
08
TUZLASPOR A.Ş.
25
12
5
8
-1
41
09
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
26
10
5
11
0
35
10
BURSASPOR
25
10
4
11
-1
34
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
25
9
7
9
-3
34
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
26
8
5
13
-3
29
13
ADANASPOR A.Ş.
25
7
6
12
-2
27
14
MENEMEN SPOR
25
6
9
10
-12
27
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
25
6
8
11
-9
26
16
AKHİSARSPOR
26
7
4
15
-16
25
17
ANKARASPOR
25
3
7
15
-24
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
26
1
7
18
-46
7
PTT 1. Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
12.03.2021 19:00
Gzt Giresunspor 0 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
13.03.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Eskişehirspor
13.03.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 0 - 1 Akhisarspor
13.03.2021 19:00
Adana Demirspor 2 - 0 Istanbulspor
14.03.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Bereket Sigorta ümraniyespor
14.03.2021 16:00
Menemen Spor - Adanaspor
14.03.2021 16:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Altay
14.03.2021 19:00
Bursaspor - Ankaraspor
15.03.2021 19:00
Altinordu - Yilport Samsunspor