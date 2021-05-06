Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.

Cengiz, 20 Ocak 2018 tarihinden beri sarı-kırmızılılarda başkanlık yapıyordu.