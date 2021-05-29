Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Abdülkadir Parmak'ın, Abdullah Avcı tarafından affedildiğini duyurdu.

Klübün internet sitesinden yapılan açıklamada Abdülkadir Parmak'ın yönetim kurulu, teknik heyet ve camiadan özür dilediğini ifade etti. Abdullah Avcı'nın bu özrün ardından Parmak ile bir görüşme gerçekleştirerek oyuncunun affedildiğini ve yeni sezon kampına dahil olacağını açıkladı.

Trabzonspor, İtalya'dan iki futbolcuyu renklerine kattı Trabzonspor, sezonun bitmesiyle transfer çalışmalarına hızlı başladı. Bordo-mavililer İtalya liginden 2 oyuncuyu renklerine kattı.

NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 1-1 berabere biten Galatasaray maçında Abdülkadir Parmak'ı oyuna almak istedi. Ancak 28 yaşındaki futbolcu oyuna girmek istemeyince ipler gerildi ve Parmak kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak özür diledi Abdulkadir Parmak, "Öncelikle sayın hocam Abdullah Avcı ve ekibinden, Trabzonspor Yönetim Kurulundan, tüm camiadan ve üzerimde emeği hakkı olan herkesten özür dilerim." dedi.

Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı Trabzonspor, Abdulkadir Parmak’ı süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.