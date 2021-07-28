Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo Olimpiyat Oyunlarında başarıya atılan yumruk vardı dün. O yumrukların sahibi de Busenaz Sürmeneli’ydi. Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 69 kilodaki Sürmeneli, son 16 turunda Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı. 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve çeyrek finale yükseldi. Millî değerimiz, yarı finale çıkmak için Cuma sabahı Ukraynalı Anna Lysenko ile karşılaşacak.

Madalya beklentisi

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Busenaz ile gurur duyduğunu belirterek, “Busenaz çok iyi bir maç çıkardı. 5 yılın sonunda beklediği madalyayı almak için ilk adımını attı. Çeyrek finalde eşleştiği rakibi Ukraynalı sporcuyla da defalarca maç yaptı Busenaz. Çeyrek finali de geçeceğine inancımız tam. Buraya 3 sporcuyla geldik, üçünden de madalya bekliyoruz. Tabii üzerlerinde baskı var ama bunun bilincindeler. İnşallah buradan madalyalarla Türkiye’ye döneceğiz” ifadelerini kullandı.

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