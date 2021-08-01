Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo 2020'de sergilediği performansla tarih yazan ve ülkemizi her defasında gururlandıran A Millî Voleybol Takımı’mız, B Grubu'nda oynadığı dördüncü maçta Güney Amerika temsilcisi Arjantin'e şans tanımadı. Güçlü rakibini 25-23, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup eden Giovanni Guidetti'nin öğrencileri böyle Türk voleybol tarihinde ilk defa olimpiyat oyunlarında çeyrek finale yükselme hakkı elde etti. Filenin Sultanlarının yarın 08.20'de oynayacağı Rusya Olimpiyat Komitesi karşılaşması, gruptaki sıralamamızı ve çeyrek finaldeki rakibimizi belirleyecek.

Hande şov yaptı

Sadece Erika Mercado'nun çift haneli skor ürettiği Arjantin karşısında çok sayıda farklı oyuncudan skor katkısı alan ve çift haneli skor üreten dört oyuncu çıkaran ay yıldızlılarda Hande Baladin 14 sayıyla öne çıktı. 82 dakika süren karşılaşma boyunca rakibine üstünlüğünü net bir şekilde kabul ettiren Türkiye böylece grupta iki galibiyete ulaşarak yedi puana yükseldi. Öte yandan Rusya Olimpiyat Komitesinin ABD'yi 3-0 mağlup ettiği grupta İtalya'nın liderliği sürerken henüz galibiyeti bulunmayan Çin ve Arjantin organizasyona veda etti.

Filenin Sultanları çeyrek finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Sultanlarımız duvarı deldi! Tutuk başladık, ilk iki sette ABD’nin bloklarına takıldık, geride kaldık ama nefis maçta harika bir geri dönüşe imza attık. Final setinde 7-4 geriye düştük, ardından 11-10 öne geçtik ama sonunu getiremedik. Sonuçta bir puan, gruptan çıkma adına değerliydi