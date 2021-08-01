Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyerek bir ilke imza atan Filenin Sultanları, yarın grup mücadelesinin son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak.

Karşılaşma 2 Ağustos Pazartesi günü Türkiye saatiyle 08.20'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

DÖRT MAÇTA İKİ GALİBİYET

Milliler, B Grubu'ndaki 4 maçta Çin ile Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenerken, İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

A Milli Takım elde ettiği 7 puanla 6 takımlı grupta 4. sırada bulunuyor. B Grubu'nda 3 maç kazanan ve 8 puanı bulunan Rusya Olimpiyat Komitesi ise 2. sırada yer alıyor.

MİLLİLER AVANTAJIN PEŞİNDE

Milliler, rakiplerini yenerek A Grubu çapraz eşleşmesinde avantajlı bir konum elde etmeye çalışacak.

Altın madalya Mete Gazoz'un! Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek altın madalyayı aldı.

Ebrar Karakurt: Türk halkının ümidi olmaya çalışıyoruz Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt, "Biz burada Türk halkının ümidi olmaya çalışıyoruz. Umarım bunu da başarabiliyoruzdur" dedi.