2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyerek bir ilke imza atan Filenin Sultanları, yarın grup mücadelesinin son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak.

Karşılaşma 2 Ağustos Pazartesi günü Türkiye saatiyle 08.20'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

DÖRT MAÇTA İKİ GALİBİYET

Milliler, B Grubu'ndaki 4 maçta Çin ile Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenerken, İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

A Milli Takım elde ettiği 7 puanla 6 takımlı grupta 4. sırada bulunuyor. B Grubu'nda 3 maç kazanan ve 8 puanı bulunan Rusya Olimpiyat Komitesi ise 2. sırada yer alıyor.

MİLLİLER AVANTAJIN PEŞİNDE

Milliler, rakiplerini yenerek A Grubu çapraz eşleşmesinde avantajlı bir konum elde etmeye çalışacak.

Altın madalya Mete Gazoz'un! Altın madalya Mete Gazoz'un! Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek altın madalyayı aldı.

Ebrar Karakurt: Türk halkının ümidi olmaya çalışıyoruz Ebrar Karakurt: Türk halkının ümidi olmaya çalışıyoruz Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt, "Biz burada Türk halkının ümidi olmaya çalışıyoruz. Umarım bunu da başarabiliyoruzdur" dedi.