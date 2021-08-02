Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu. B Grubu'nu 3. sırada bitiren A Millî Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Millî takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi



Altın madalya Mete Gazoz'un! Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek altın madalyayı aldı.



Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar tarihe geçti 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. günüde iki sporcumuz madalya kazandı. Bronz madalya alan millî güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar, adlarını tarihe yazdırdı.