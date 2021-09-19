Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan'da, 46. Büyükler Masa Tenisi Balkan Şampiyonası düzenlendi. Şampiyona kapsamında çiftlerde müsabakaya çıkan İbrahim Gündüz-Ziver Gündüz kardeşler, karşılaşmayı galibiyetle bitiren taraf oldu.

MÜSABAKAYI 3-2 KAZANDILAR

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde bir diğer Türk çift Zihni Batuhan Şahin-Afşin Gül ikilisini 3-2 mağlup eden Gündüz kardeşler, şampiyonluğa ulaştı. Zihni Batuhan Şahin-Afşin Gül ikilisi ise gümüş madalya aldı.

DİĞER KARŞILAŞMALARDA SONUÇ

Çift kadınlarda ise Sibel Altınkaya-Simay Kulakçeken ikilisi finalde Romanya'dan Alina Zaharia-Dragoman çiftine 3-2 kaybederek ikincilikle yetindi.

Karışık çiftlerde Zihni Batuhan Şahin-Merve Öztürk çifti de Romanya'dan Chirita-Dragoman ikilisine yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Tek erkeklerde ise Batuhan Ulucak finalde Romen Chirita'ya mağlup olarak organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

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