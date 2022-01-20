Türkiye Gazetesi

Galatasaray, kan kaybetmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip ligde son sıralarda er alan Kasımpaşa karşısında 2-1 mağlup oldu. 27 puanda kalan Galatasaray, ligde 13. sıradaki yerini korudu. Aslanların avarajı ise eksi 4'e düştü.

Cimbom'un tek golünü 39. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri ise 45+3'te Ryan Donk, 60. dakikada Umut Bozok, 90+'te de Kevin Varga attı.

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