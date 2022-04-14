Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın İspanyol oyuncusu Fracisco Montero, Beykoz’da trafik kazası geçirdi. Oyuncunun durumu iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Siyah-Beyazlı kulüpten de ilk açıklama geldi.

İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

Üç aracın birbirine girdiği zincirleme kaza, Kavacık’ta saat 10:00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun kullandığı otomobil iki araç arasında kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Araçlarda hasar oluşurken, Montero'nun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’TAN PAYLAŞIM GELDİ

Siyah-beyazlı ekip futbolcuyla ilgili resmi hesap üzerinden geçmiş olsun mesajı yayımladı. Beşiktaş'ın paylaşımında, "Futbol takımımızın bugünkü antrenmanına gelirken maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Francisco Montero'nun sağlık durumu iyi durumda olup antrenmana katılmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın paylaşımı.

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