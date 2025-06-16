Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e dönüyor! Resmi teklifler var

Hull City ile sözleşmesi devam eden Abdülkadir Ömür, takımdan ayrılmayı planlıyor. Ömür'e Süper Lig'den 3 takımın resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

İngiliz ekibi Hull City'nin geçtiğimiz sezon Rizespor'a kiraladığı Abdülkadir Ömür, önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyebilir.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Abdülkadir Ömür, Hull City'den ayrılıyor. Sabuncuoğlu, deneyimli oyuncuya Süper Lig'den üç resmi teklif olduğunu ifade etti.

RİZESPOR'DA 7 MAÇTA OYNADI

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, 1 Şubat 2024’te Hull City’e 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Ancak Ömür burada başarılı olamayınca bu kez 10 Şubat 2025’te Çaykur Rizespor’a kiralandı ve yarım sezon yeşil mavili takımda forma giydi.