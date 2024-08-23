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Arda Güler'e gün doğdu! Jude Bellingham, 1 ay sahalardan uzak kalacak...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler&#039;e gün doğdu! Jude Bellingham, 1 ay sahalardan uzak kalacak...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 yaşındaki Real Madrid'in yıldız oyuncusu Jude Bellingham, sağ bacağının arka adalesinde yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin Valladolid maçında Arda Güler'e şans vermesi bekleniyor

Yapılan detaylı incelemelerin ardından kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid sağlık ekibi tarafından oyuncumuz Jude Bellingham'a bugün yapılan testlerin ardından sağ bacağındaki plantar kasında bir sakatlık tespit edilmiştir." denildi.

The Athletic'in haberine göre, Jude Bellingham'ın yerine  İtalyan teknik adam  Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i sahaya sürmesi bekleniyor.

Bellingham, Real Madrid'in La Liga açılış maçında Mallorca ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada 87 dakika sahada kalmış, ardından yerine Türkiye milli oyuncusu Arda Güler oyuna dahil olmuştu.

Arda Güler'e gün doğdu! Jude Bellingham, 1 ay sahalardan uzak kalacak... - 1. Resim

JUDE BELLİNGHAM'IN PERFORMANSI NASIL?

İngiltere milli takım oyuncusu, geçtiğimiz yaz Borussia Dortmund'dan 89 milyon sterlinlik transferle Real Madrid'e katıldıktan sonra takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Bellingham, Madrid'in 36. La Liga şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olarak 19 gol atıp 6 asist yapmıştı. Bu etkileyici performans, ona İspanya'daki ilk yılında La Liga'da sezonun oyuncusu ödülünü kazandırdı.

Eski Birmingham City oyuncusu, ayrıca Avrupa'da da 9 gol katkısı yaparak Real Madrid'in tarihindeki 15. Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmasında büyük rol oynadı. Madrid, unvanını koruma mücadelesine Pazar günü Valladolid'e karşı devam edecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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