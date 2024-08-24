Beşiktaş'a deneyimli futbolcusu Necip Uysal sakatlandı mı? Beşiktaş'tan açıklama geldi...

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Necip Uysal'dan kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi.

Beşiktaş, deneyimli futbolcusu Necip Uysal’dan üzücü bir haber aldı. Bugünkü antrenman sırasında sakatlanan Necip Uysal’ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması olduğu belirlendi. Siyah-Beyazlı kulüp, oyuncunun sakatlığıyla ilgili açıklama yaparak, durumu duyurdu.

NECİP UYSAL SAKATLANDI MI?

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir.

Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."