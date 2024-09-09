Dünya Göçebe Oyunları Kazakistan'da başladı, Bilal Erdoğan açılış töreninde konuştu

Kazakistan’ın başşehri Astana’da 89 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katıldığı 5. Dünya Göçebe Oyunları görkemli törenle açıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan konuşma yaptı.

Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 89 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla yapılan 5. Dünya Göçebe Oyunları, "Büyük Bozkırda Buluşma" sloganıyla başladı.

"Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları" olarak 2 yılda bir düzenlenen oyunlar 13 Eylül'de sona erecek.

Başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

Açılış töreni görkemiyle izleyenleri hayran bıraktı.

BU YILKİ SLOGAN; ULU DALA DÜBİRİ

Astana Arena Stadı'ndaki açılış töreninde Erdoğan, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen geleneksel sporculara hitap etti.

Erdoğan, açılışta tamamen dolan 30 bin kapasiteli stadyumda yaptığı konuşmada "Ulu Dala Dübiri (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla Astana’da gerçekleştirilen bu büyük buluşma, sadece sporcular için değil inanıyorum ki aynı zamanda Türkiye ve Kazakistan başta olmak üzere tüm ülkeler arasında yeni dostluklar, işbirlikleri ve kültürel alışverişlerin başlangıcı olacaktır." dedi.

DÜNYANIN BUNA İHTİYACI VAR

Erdoğan organizasyonun sadece geleneksel sporların bir araya geldiği bir "arena" değil aynı zamanda ortak kültürel mirası yaşatma ve geleceğe taşıma konusunda kararlı olunduğunu tüm dünyaya gösteren bir buluşma olduğunu vurguladı.

"Biliyoruz ki anavatanım Türkiye ve Kazakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik, ortak tarihimizden ve değerlerimizden beslenen köklü bir bağdır. Yine dost ve kardeş ülkelerin Dünya Göçebe Oyunları’nda göstermiş olduğu dayanışma ruhu, dünyanın bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu muhabbet bağlarını güçlendirmektedir. Bugün burada, bu bağın bir kez daha güçlendiğini görmek bizler için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

KAZAKİSTAN'DAKİ SEL FELAKETİ

Ülkenin yakın zamanda sel felaketi yaşadığına değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Kazakistan, büyük bir sel felaketi yaşamış olmasına rağmen, bu zorluğun üstesinden gelmiş ve bu oyunların başarıyla düzenlenmesi için büyük çaba göstermiştir. Astana'nın bu organizasyona verdiği önem ve gösterdiği özveri, sadece Kazak halkının gücünü ve direncini değil aynı zamanda geleneklerimize derin bağlılığı da yansıtmaktadır. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev başta olmak üzere, bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

"BU SPORLAR, SADECE BİR YARIŞ DEĞİL"

Erdoğan, "Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, 5 kıtada 22 ülkede 32 üyemizle, geleneksel sporların dünya sahnesinde daha fazla yer bulması için öncülük ediyoruz. Bu sporlar, sadece bir yarış değil, kültürel zenginliklerimizin, dostluğun ve dayanışmanın sembolüdür." diye konuştu.

Geleneksel sporların kurumsallaşması kadar dilde, fikirde ve işte birlik açılımlarını da önemsediklerini belirten Erdoğan, "Bu açıdan Türk Devletleri Teşkilatı’nın ortak tarih ve köklü kültürlere dayanan bir kardeşlik çatısı altında, güçlü bağlarla geleceğe yürümesi hepimiz için ümit veriyor. Bu teşkilat, Türk dünyasının küresel düzeyde sesini daha da yükseltmekte ve ortak değerleri yaşatmaya devam etmektedir." dedi.

Erdoğan, "Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta geleneksel sporlara verdiği önemi vurgulamak isterim. Kendisi, geleneksel sporların korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda ulusal ve uluslararası platformlarda sürekli desteğini göstermektedir. Bu destek, bizim için büyük bir güç kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

İNSANLIK İÇİN BARIŞ, KARDEŞLİK VE HUZUR"

Gazze'de yaşanan soykırıma da değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün, sporun birleştirici gücünü kutlarken, dünyanın başka yerlerinde yaşanan acı ve insanlık dramlarını da elbette unutmuyoruz. Özellikle Gazze'de yaşanan insani krizin bir an önce son bulması ve barışın tesis edilmesi için tüm dünya olarak ortak bir çaba içinde olmalıyız. Dayanışmanın ve merhametin, insanlık değerlerinin en üst seviyede yaşandığı bu organizasyonda, tüm insanlık için barış, kardeşlik ve huzur dileyelim."

BÜYÜK BOZKIRDA BULUŞMA

"Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları" olarak 2 yılda bir düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, 13 Eylül'e kadar "Ulu Dala Dübiri" (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam edecek.

İlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla geleneksel sporcunun katılımıyla ilk kez bir başkentte yapılacak.

Dünya Göçebe Oyunları'nda Astana'ya 100 binden fazla turistin gelmesi bekleniyor.