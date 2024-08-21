Fenerbahçe'den Cristian Medina harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı... Cristian Medina kimdir?
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fred'in sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de orta sahaya yapılacak olan transfer çalışması hız kazandı. Boca Juniors'ta forma giyen genç orta saha oyuncusu Cristian Medina için transfer teklifinde bulunuldu. Cristian Medina kimdir? İşte detaylar...
FENERBAHÇE'DEN CRİSTİAN MEDİNA HAMLESİ
Arjantin basınından Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, Fenerbahçe, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristian Medina için Boca Juniors’a 11 milyon dolar teklif etti. Medina'nın Boca Juniors ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
CRİSTİAN MEDİNA KİMDİR?
Cristian Medina, Arjantinli genç bir futbolcudur. 1 Haziran 2002 tarihinde doğan Medina, futbol kariyerine Boca Juniors altyapısında başlamış ve burada sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmiştir.
CRİSTİAN MEDİNA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?
Cristian Medina, Arjantin'in köklü futbol kulüplerinden Boca Juniors'ta forma giymektedir. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Medina, takımının oyun kurucu rolünü üstlenmektedir.
Cristian Medina hangi mevkide oynuyor? sorusu sosyal medyada gündem oldu, Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina, orta saha mevkisinde oynuyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan Medina, hem defansif hem de ofansif görevlerde başarılı bir performans sergileyen çok yönlü bir futbolcudur.
CRİSTİAN MEDİNA KAÇ YAŞINDA?
Cristian Medina, 1 Haziran 2002 doğumludur ve şu anda 22 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Boca Juniors gibi prestijli bir kulüpte kendine yer bulmuş ve büyük bir potansiyele sahip olarak öne çıkmaktadır.
Cristian Medina'nın nereli olduğu da taraftarlar arasında sıkça konuşuldu. Cristian Medina Arjantin doğumludur. Arjantin futbolunun yetenekli gençlerinden biri olan Medina, Boca Juniors altyapısından yetişerek profesyonel kariyerine adım atmıştır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi