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Haberler > Spor > Fenerbahçe'den Cristian Medina harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı... Cristian Medina kimdir?

Fenerbahçe'den Cristian Medina harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı... Cristian Medina kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den Cristian Medina harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı... Cristian Medina kimdir?

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fred'in sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de orta sahaya yapılacak olan transfer çalışması hız kazandı. Boca Juniors'ta forma giyen genç orta saha oyuncusu Cristian Medina için transfer teklifinde bulunuldu. Cristian Medina kimdir? İşte detaylar...

Fenerbahçe, orta saha transfer çalışmaları kapsamında Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina’yı hedef olarak belirledi. Sarı-lacivertli kulüp, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun, Cristian Medina ve Arjantin kulübüyle temas kurduğu öğrenildi. Branco'nun, Medina'yı en az iki yıl kadroda tutmayı ve ardından 35-40 milyon Euro'ya satmayı planladığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Cristian Medina harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı... Cristian Medina Kimdir? - 1. Resim

FENERBAHÇE'DEN CRİSTİAN MEDİNA HAMLESİ

Arjantin basınından Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, Fenerbahçe, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristian Medina için Boca Juniors’a 11 milyon dolar teklif etti. Medina'nın Boca Juniors ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den Cristian Medina harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı... Cristian Medina Kimdir? - 2. Resim

CRİSTİAN MEDİNA KİMDİR?

Cristian Medina, Arjantinli genç bir futbolcudur. 1 Haziran 2002 tarihinde doğan Medina, futbol kariyerine Boca Juniors altyapısında başlamış ve burada sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmiştir.

Fenerbahçe'den Cristian Medina harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı... Cristian Medina Kimdir? - 3. Resim

CRİSTİAN MEDİNA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Cristian Medina, Arjantin'in köklü futbol kulüplerinden Boca Juniors'ta forma giymektedir. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Medina, takımının oyun kurucu rolünü üstlenmektedir.

Cristian Medina hangi mevkide oynuyor? sorusu sosyal medyada gündem oldu, Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina, orta saha mevkisinde oynuyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan Medina, hem defansif hem de ofansif görevlerde başarılı bir performans sergileyen çok yönlü bir futbolcudur.

Fenerbahçe'den Cristian Medina harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı... Cristian Medina Kimdir? - 4. Resim

CRİSTİAN MEDİNA KAÇ YAŞINDA?

Cristian Medina, 1 Haziran 2002 doğumludur ve şu anda 22 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Boca Juniors gibi prestijli bir kulüpte kendine yer bulmuş ve büyük bir potansiyele sahip olarak öne çıkmaktadır.

Cristian Medina'nın nereli olduğu da taraftarlar arasında sıkça konuşuldu. Cristian Medina Arjantin doğumludur. Arjantin futbolunun yetenekli gençlerinden biri olan Medina, Boca Juniors altyapısından yetişerek profesyonel kariyerine adım atmıştır.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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