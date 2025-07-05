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Fluminense yarı finalde! Brezilya fırtınası Al Hilal'i devirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fluminense yarı finalde! Brezilya fırtınası Al Hilal&#039;i devirdi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı ABD'de tüm hızıyla sürerken, çeyrek final turunda Fluminense, Al Hilal'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, ABD'de tüm heyecanlıyla devam ediyor.

ABD'nin Orlando kentinde oynanan karşılaşmada Brezilya temsilcisi Fluminense ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi.

Fluminense yarı finalde! Brezilya fırtınası Al Hilal'i devirdi - 1. Resim

BREZİLYA RÜZGARI DURDURULAMIYOR

Fluminense'nin gollerini 40. dakikada Matheus Martinelli ve 70. dakikada Hercules kaydetti.

Al Hilal'in tek golü ise 51. dakikada Marcos Leonardo'dan geldi.

Fluminense, yarı finalde Palmeiras-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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