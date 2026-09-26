Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fransa'da Zinedine Zidane'dan Türkiye'ye övgü

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fransa'da Zinedine Zidane'dan Türkiye'ye övgü
Başlık ResmiFransada Zinedine Zidanedan Türkiyeye övgü

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında deplasmanda karşılaştığı A Milli Futbol Takımı'nı 1-0 yenen Fransa'nın Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Çok mutluyum, genel anlamda takım çok iyi oynadı ve galibiyeti hak ettik." dedi. Ay yıldızlıların oyun planı hakkında konuşan Zidane, "Türkiye çok iyi bir takım. Çok fiziki olarak oynadılar, biz de onları yakalamak istedik ama oyun planımızı hiç bozmadık." dedi.

Kaydet
|

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zidane, mücadeleci bir maç olduğunu, rahat bir zeminde oynamadıklarını belirterek Mbappe'nin dizinde ağrı olduğunu ve takımdan ayrılacağını söyledi.

"BU AKŞAM TÜRK TAKIMI ÇOK İYİ OYNADI"

Zidane, ilk maç için güzel bir oyun sergilediklerini dile getirerek "Teknik olarak topa sahip olma oranı yüksek bir oyun kuruyoruz ama topsuz şekilde oynamayı öğrenmemiz lazım. Bu akşam Türk takımı çok iyi oynadı. Bizim bir şekilde topsuz pres kurmayı öğrenmemiz lazım." diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Montella
SPOR

Montella'nın Fransa maçı üzüntüsü: "Daha fazlasını hak ettik"

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Sırada Belçika maçının olduğunu ve daha iyi bir maç çıkarmak için şimdi dinlenme zamanı olduğunu vurgulayan Zidane "Çok mutluyum, genel anlamda takım çok iyi oynadı ve galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella - Zinedine Zidane
Başlık ResmiVincenzo Montella - Zinedine Zidane

"DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR"

Zidane, maçtan çok keyif aldıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Mutlu bir ruh var takımımızda. Bireysel olarak oyuncuların birbirine kattığı takım ruhu bizim bu sonucu almamızı sağladı. Tabii ki kazanmak mutluluk veriyor. Daha çok işimiz var. Takım olarak galibiyetten sonra rahat bir nefes aldık. O yüzden tadını çıkaracağız. Şimdi dinlenme zamanı."

Türkiye’nin maça üçlü savunmayla çıkmasının maç önü planlarını nasıl etkilediği şeklindeki soru üzerine Zidane, "Analiz yaptığımızda iki seçenek vardı. Türkiye ikinci seçenek olan üçlü defansı seçti. Biz ona göre de çalışmıştık. Üçlü defansta kanatlara top atarak ilerlemek istedik ve çalıştık. Türkiye çok iyi bir takım. Çok fiziki olarak oynadılar, biz de onları yakalamak istedik ama oyun planımızı hiç bozmadık." cevabını verdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
Türkiye, Fransa'ya tek golle kaybetti
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
Annesi, babası ve dedesi hakkında karar çıktı
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
ABD-İran savaşında yeni perde
GÜNDOĞAN YOLCU
GÜNDOĞAN YOLCU
Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği
"DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"
Montella'nın Fransa maçı üzüntüsü
BM'DEN 'CİDDİYET' ÇAĞRISI
BM'DEN 'CİDDİYET' ÇAĞRISI
Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidine cevap
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
İl il uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yolda
ABD’DE SOĞUK DUŞ!
ABD’DE SOĞUK DUŞ!
Dünya konuştu, "Trump bile sırtını döndü"
"ÜÇTE İKİSİ TÜRKİYE'NİN"
Dünyanın İHA pazarında dikkat çeken detay
KOMŞUDA ÖTV KARARI
KOMŞUDA ÖTV KARARI
LPG ve doğal gazda 3 ay vergi yok
GİDEN DÖNEMEDİ!
GİDEN DÖNEMEDİ!
BM acı tabloyu paylaştı, nesillerce sürecek
MÜTALAA MAHKEMEYE SUNULDU
MÜTALAA MAHKEMEYE SUNULDU
İşte Tanju Özcan için istenen ceza
KÖFTECİ CİNAYETİ!
KÖFTECİ CİNAYETİ!
Oğlunun gözü önünde taşla öldürüldü
NEW YORK KARIŞTI!
NEW YORK KARIŞTI!
Vatandaşları 'mafya' deyip, yumurta attı
"BİRİKİMLER SAHİPSİZ DEĞİL"
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması
KENDİ OĞLUNU GERİDE BIRAKTI
KENDİ OĞLUNU GERİDE BIRAKTI
Deprem anında verdiği karar duygulandırdı
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
Manchester City'nin başı büyük dertte
SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR
SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR
Bakan Uraloğlu tarih verdi! 225 km hızla gidiyor
BURUK PFDK'LIK OLDU
BURUK PFDK'LIK OLDU
Süper Lig'den 4 başkan disipline sevk edildi
ESPRESSOLAB SATILDI!
ESPRESSOLAB SATILDI!
21 ülkede 400’den fazla şubesi var
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray'da İlkay Gündoğan yolcu
Galatasaray'da İlkay Gündoğan yolcu
Kaydet
Arda Güler:
Arda Güler: "Kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz"
Kaydet
Dorgeles Nene şov yaptı, Mali 3 golle kazandı
Dorgeles Nene şov yaptı, Mali 3 golle kazandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.