Galatasaray resmen duyurdu! Zaniolo İtalya yolcusu, işte transfer bedeli

Galatasaray, Nicola Zaniolo'nun Atalanta'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Anlaşmaya göre İtalyan temsilcisi sarı-kırmızılılara kiralama bedeli olarak 6 milyon 400 bin euro ödeyecek. Şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ise 15.5 milyon euro.

Galatasaray'da İtalyan futbolcu Nicola Zaniolo'nun geleceği belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, İtalyan futbolcunun Atalanta'ya transfer olduğunu duyurdu.

6.4 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Atalanta, Zaniolo'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla transfer etti. Anlaşmaya göre İtalyan ekibi, kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 6 milyon 400 bin euro ödeyecek. Zaniolo'nun şarta bağlı satın alma opsiyonu ise 15.5 milyon euro.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.