G.Saray’da Okan Buruk’tan kiralık oyunculara bakış. Nelsson’u kesinlikle kadroda ve kampta bile görmek istemeyen Buruk, iki ismi değerlendirmek istediğini bildirdi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Kiralık Aslanlar yeniden evine döndü. Tam sekiz oyuncu. Teknik direktör Okan Buruk’un durumu merak konusu olan oyuncularla ilgili bakışı netleşti. Nelsson’u kesinlikle kadroda ve kampta bile görmek istemeyen Buruk, iki ismi değerlendirmek istediğini bildirdi. Onlar da Kâzımcan Karataş ile kaleci Jankat Yılmaz. Kâzımcan’ı Başakşehir ile birlikte üç kulüp isterken Okan Hoca’nın şu an için ayrılık için olumsuz rapor verdiği öğrenildi.

Jankat Yılmaz

GÜRPÜZ ALMANYA’YA

Genç kaleci Jankat Yılmaz’ın da Eyüp’te yaptığı çıkış Buruk’tan tam not aldı. Süper Lig’den çok sayıda kulüpten teklif alan Jankat’ın da sarı kırmızılı kulüpteki geleceğine göre karar vermek istediği belirtildi. Buruk’un ikinci kaleci konusundaki tavrına göre Jankat konusu belli olacak. Yönetim, genç eldiveni kiralık gönderse bile öncesinde mukavelesini uzatacak. Bu arada sözleşmesi biten Gökdeniz Gürpüz Almanya 3. Lig ekibi Saarbrücken’e gitti. Sekiz oyuncu yeniden sarı kırmızılı kulübe dönerken Buruk, sadece Kâzımcan Karataş ile kaleci Jankat’ın durumu değerlendirme kararı aldı.

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