Göztepe'nin gündemindeki Adeboyejo'dan şaşırtan sakatlık! Transfer askıya alındı

Göztepe ile adı anılan Bolton Wanderers'ın forveti Victor Adeboyejo, futbol tarihine geçecek ilginç bir sakatlıkla gündeme geldi. Göztepe'ye transferi konuşulan Adeboyejo, evinde yaşadığı talihsiz bir olay sonrası kaburgasından sakatlandı ve transfer süreci şimdilik askıya alındı.

Bolton’un golcü oyuncusu Adeboyejo, şiddetli bir hapşırık nedeniyle kaburgasından sakatlandı. Evinde dinlenirken beklenmedik bir şekilde bu talihsiz olayı yaşayan oyuncu, acilen hastaneye kaldırıldı. Kaburgasında ağrı hisseden Adeboyejo'nun durumunun ciddi olup olmadığı yapılacak tetkiklerle netlik kazanacak.

BOLTON TEKNİK DİREKTÖRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Bolton Wanderers teknik direktörü Ian Evatt, Adeboyejo'nun durumu hakkında konuşarak, "Kaburgalarında hafif bir çatlak hissedildi ve hastaneye kaldırıldı. Bunun sadece kas veya kıkırdak sorunu olmasını umuyoruz. Detaylı taramalar yapılmadan net bir bilgi veremeyiz." dedi.

GÖZTEPE TRANSFERİ BEKLEMEYE ALINDI

Bu beklenmedik sakatlık sonrası, Göztepe'nin transfer gündeminde olan Adeboyejo’nun transfer süreci de belirsizliğe girdi. Sarı-kırmızılı ekibin, forvet arayışında Adeboyejo’yu kadroya katma planı bu sakatlık nedeniyle askıya alınmış durumda. Sakatlık sonrası gelişmeler, Göztepe’nin transfer stratejisini de etkileyebilir.