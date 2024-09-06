Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Göztepe'nin gündemindeki Adeboyejo'dan şaşırtan sakatlık! Transfer askıya alındı

Göztepe'nin gündemindeki Adeboyejo'dan şaşırtan sakatlık! Transfer askıya alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Göztepe&#039;nin gündemindeki Adeboyejo&#039;dan şaşırtan sakatlık! Transfer askıya alındı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Göztepe ile adı anılan Bolton Wanderers'ın forveti Victor Adeboyejo, futbol tarihine geçecek ilginç bir sakatlıkla gündeme geldi. Göztepe'ye transferi konuşulan Adeboyejo, evinde yaşadığı talihsiz bir olay sonrası kaburgasından sakatlandı ve transfer süreci şimdilik askıya alındı.

Bolton’un golcü oyuncusu Adeboyejo, şiddetli bir hapşırık nedeniyle kaburgasından sakatlandı. Evinde dinlenirken beklenmedik bir şekilde bu talihsiz olayı yaşayan oyuncu, acilen hastaneye kaldırıldı. Kaburgasında ağrı hisseden Adeboyejo'nun durumunun ciddi olup olmadığı yapılacak tetkiklerle netlik kazanacak.

Göztepe'nin gündemindeki Adeboyejo'dan şaşırtan sakatlık! Transfer askıya alındı - 1. Resim

BOLTON TEKNİK DİREKTÖRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Bolton Wanderers teknik direktörü Ian Evatt, Adeboyejo'nun durumu hakkında konuşarak, "Kaburgalarında hafif bir çatlak hissedildi ve hastaneye kaldırıldı. Bunun sadece kas veya kıkırdak sorunu olmasını umuyoruz. Detaylı taramalar yapılmadan net bir bilgi veremeyiz." dedi.

GÖZTEPE TRANSFERİ BEKLEMEYE ALINDI

Bu beklenmedik sakatlık sonrası, Göztepe'nin transfer gündeminde olan Adeboyejo’nun transfer süreci de belirsizliğe girdi. Sarı-kırmızılı ekibin, forvet arayışında Adeboyejo’yu kadroya katma planı bu sakatlık nedeniyle askıya alınmış durumda. Sakatlık sonrası gelişmeler, Göztepe’nin transfer stratejisini de etkileyebilir.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
20 yaş küçük eşi Kıymet Budak'ı öldüren Ş. Budak'ın cezai ehliyeti tam çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cristiano Ronaldo tarihe geçti! İlk futbolcu oldu... - SporCristiano Ronaldo tarihe geçti!Galatasaray'ın gündemindeki Adrien Rabiot için Deschamps'tan olay sözler! - SporG.Saray'ın gündemindeki oyuncu için olay sözler!Spor camiasını sarsan vahşet! Paris Olimpiyatları'nda yarışan Rebecca Cheptegei benzin dökülerek yakıldı - SporÜnlü atlet benzin dökülerek yakıldıEksi bakiye! Satış rekorları kıran Fenerbahçe'nin bedava verdikleri de var  - SporFenerbahçe'nin bedava verdikleri de varSan Marino ilk defa resmi maç kazandı! Dünya futbolunda bir ilk yaşandı - SporSan Marino ilk defa resmi maç kazandı! Dünya futbolu şoktaCristiano Ronaldo'dan anlamlı gol! Portekizli yıldız yere yığılıp, hüngür hüngür ağladı - SporRonaldo'dan anlamlı gol! Sahada hüngür hüngür ağladı
Sonraki Haber Yükleniyor...