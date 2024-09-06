Karacabeyspor'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Kulübün kazanacağı ücret belli oldu...

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transferiyle Karacabey Belediyespor'a önemli bir ekonomik katkı sağlanacak.

Aslan‘a yeni kanat! Cimbom'dan Zaha ve Kerem’in yerine yeni takviye

Aslan‘a yeni kanat! Cimbom'dan Zaha ve Kerem’in yerine yeni takviye

Kerem Aktürkoğlu'nunBenfica'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olmasının ardından, eski kulüpleri dayanışma bedeli alacak. Bu kulüplerden biri de Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor.

KARACABEY BELEDİYESPOR'A 60 BİN EURO KATKI

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinden Karacabey Belediyespor'un 60 bin Euro dayanışma bedeli kazanması bekleniyor. Aktürkoğlu'nun profesyonel futbol kariyerine başladığı Karacabey Belediyespor, 2018-2019 sezonunda 34 maçta forma giyip 3 gol atmıştı.