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Karacabeyspor'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Kulübün kazanacağı ücret belli oldu...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transferiyle Karacabey Belediyespor'a önemli bir ekonomik katkı sağlanacak.

Kerem Aktürkoğlu'nunBenfica'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olmasının ardından, eski kulüpleri dayanışma bedeli alacak. Bu kulüplerden biri de Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor.

Karacabeyspor'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Kulübün kazanacağı ücret belli oldu... - 1. Resim

KARACABEY BELEDİYESPOR'A 60 BİN EURO KATKI

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinden Karacabey Belediyespor'un 60 bin Euro dayanışma bedeli kazanması bekleniyor. Aktürkoğlu'nun profesyonel futbol kariyerine başladığı Karacabey Belediyespor, 2018-2019 sezonunda 34 maçta forma giyip 3 gol atmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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