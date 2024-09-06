Karacabeyspor'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Kulübün kazanacağı ücret belli oldu...
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transferiyle Karacabey Belediyespor'a önemli bir ekonomik katkı sağlanacak.
Kerem Aktürkoğlu'nunBenfica'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olmasının ardından, eski kulüpleri dayanışma bedeli alacak. Bu kulüplerden biri de Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor.
KARACABEY BELEDİYESPOR'A 60 BİN EURO KATKI
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinden Karacabey Belediyespor'un 60 bin Euro dayanışma bedeli kazanması bekleniyor. Aktürkoğlu'nun profesyonel futbol kariyerine başladığı Karacabey Belediyespor, 2018-2019 sezonunda 34 maçta forma giyip 3 gol atmıştı.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı